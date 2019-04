Kalevi õudusunenäoks kujunenud VEFi peatreener: Kalev on meie jaoks mugav vastane

Kalev/Cramo kaotas OlyBet Eesti-Läti liiga poolfinaali 80:90. See oli tänavu juba viies kord, kui nad pidid tunnistama VEFi paremust. 0:5 on pealtnäha võrdsete meeskondade juures karm skoor.

„Ma ei oska ütelda, miks Kalev on kõik mängud meile kaotanud. Iga kohtumine on olnud erinev ja erinevate koosseisudega... Kalev on meie jaoks lihtsalt mugav meeskond," sõnas VEFi peatreener Janis Gailitis pärast mängu. „Ma ei usu, et Kalevi peatreeneril on meie vastu mängimisega mingi probleem. VTB-Ühisliigas mängivad nad ju hästi. Eks nad peavad ise arutama, miks asjad on nii läinud."

Kalev kontrollis kohtumise esimest poolaega ning optimistide peas hakkas juba idanema mõte, et VEFi needus õnnestub murda. Vaheajale mindi Kalevi eduseisus 47:33. Kuid kolmas veerandaeg osutus kalevlaste jaoks õudusunenäoks. VEF võitis kolmanda veerandaja 26:10 ja haaras initsiatiivi. Viimasel veerandajal olid nad juba pidurdamatud.

„Kolmandal veerandajal tegime seda, mida me ei suutnud teha mängu alguses. Kalev sai alguses väga palju punkte korvi alt, lisaks tegime ise rünnakul palju vigu. Teisel poolajal kaitsesime oma korvialust paremini ja neil tekkis probleem rünnakuga. See kandus üle ka kaitsesse," vaagis Gailitis kohtumise võtmepunkte.