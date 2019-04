Kalevi karmid päevad. Täielik lagunemine ja õnneviskega saadud lohutuspronks

Esimest hooaega toimunud OlyBeti Eesti-Läti korvpalliliiga andis pikki aastaid kodusele korvpallile rahvusvahelisust juurde andnud Balti liigaga samalaadse tulemuse – Eesti klubi ei suuda jõuda võidukarika ega kuldmedaliteni. Õigupoolest on Kalev/Cramo mängijad ja treenerid õnnega koos, et nad said koju viia vähemalt pronksise autasu. Selle päästis neile Ogre mängijate näppude vahelt Kristjan Kitsingu viimasel sekundil tabanud kolmepunktivise.

Tegelikult sai Kalevile panna koduliigas mitterahuldava hinde juba päev varem, kui poolfinaalis jäädi tänavu viiendat korda alla Riia VEF-ile. Kuigi Kalev polnud sel hooajal VEF-i kordagi võitnud, hindasid paljud eksperdid just Eesti klubi kohtumise soosikuks. Esimest poolaega kontrollitigi, kuid teisel poolajal keeras VEF oma korvialuse lukku ning halvas sellega Kalevi mängu täielikult.