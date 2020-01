Kalev/Cramo võttis Eesti-Läti liigas kohustusliku võidu

Kalev võitis avaveerandi 17:14 ja kasvatas poolajavileks vahe 17-punktiliseks. Kolmanda perioodi lõpuks juhtisid kalevlased juba väga turvaliselt 70:43.

Võitjate resultatiivseim oli Sacha Killeya-Jones, kes tabas 13-st kahepunktiviskest 10 ja kogus 22 punkti. Nii Kyle Vinales, Michael Finke kui Aigars Škele tõid 14 punkti. Tanel Kurbas lisas 11 punkti ja 5 lauapalli ning Martin Dorbek 10 punkti, 6 lauda ja 4 korvisöötu. Erinevatel põhjustel ei teinud kohtumises kaasa Kristjan Kitsing, Martin Paasoja ja Janari Jõesaar.

Kalev/Cramo on nüüd 15-st mängust võitnud 13. Neid edestavad täiseduga jätkav Riia VEF (16-0) ja BK Ogre (15-1). Valmiera on 17-st mängust võitnud kuus ning asub esimesena play-offi joone all ehk 9. kohal.

Eesti-Läti korvpalliliiga jätkub kolmapäeval, 8. jaanuaril, kui vastamisi on BK Ogre - Pärnu Sadam, TalTech - Tallinna Kalev/TLÜ ja BK Liepaja - Rapla Avis Utilitas.