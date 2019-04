Tänavuse hooaja senised arvud on Kalev/Cramo poolt vaadatuna karmid. VTB Ühisliiga ja OlyBeti Eesti-Läti ühisliigas on nad Riia VEF-iga kohtunud neljal korral ning Kalevi seni väikseim allajäämine on kaheksapunktiline. Kas see on tasemevahe? Meeskondade tänavuse hooaja põhjal seda küll ei ütleks…