Lisaks eelseisvale finaalturniirile rääkis Kairys ka Eesti korvpallist laiemalt ning tõdes, et mõningaid muudatusi võiks võimaluse korral siinses spordielus teha, kirjutab ERR Sport.

„Arenguruumi on loomulikult alati. Te vajate ühte head korvpalliakadeemiat, et noortes mängijates kasvaks huvi ja motivatsioon pürgida kõrgematesse liigadesse. Aga siin on paar head klubi, ma usun, et jõuame selleni,“ rääkis Kairys.

Kalev/Cramo ja Riia VEF-i poolfinaal algab täna kell 20.00. Mängust näeb otsepilti Delfi TV vahendusel.