Kalev/Cramo palub Pärnu inimeste ees vabandust

„BC Kalev/Cramo vabandab kõikide Pärnu Sadama poolehoidjate ja eilse mängu pealtvaatajate ees.

Pingelistel lõpuminutitel aset leidnud kahetsusväärne situatsioon BC Kalev/Cramo mängija ning poolehoidja vahel ei kuulu korvpalli juurde. BC Kalev/Cramo ei tolereeri sellist käitumist, vaid ootab oma mängijatelt professionaalset suhtumist nii väljakul kui väljaku kõrval,“ kirjutati Kalev/Cramo sotsiaalmeedias.

„Oleme rääkinud kõikide osapooltega ning vabandanud isklikult BC Kalev/Cramo poolehoidja ees, kes mõistis, et käitus olukorras valesti. Mängija kahetseb sügavalt oma teguviisi ning mõistab, et käitus pingelises olukorras valesti. Vabandame veelkord kõikide korvpallisõprade ees!“

Selline juhtum on Eesti liigas harv nähtus. Korvpalliliidu võistluste juhi Henri Ausmaa sõnul on äärmiselt tõenäoline, et alaliidu distsiplinaarkomisjon hakkab asja uurima.