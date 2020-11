Kalev/Cramo oli taas Rapla vastu hädas, aga sai lõpuks raske võidu kätte

Kalevlased kaotasid avaveerandi 14:19. Poolajaks suutis kodumeeskond välja võidelda 40:35 eduseisu. Teisel poolajal tasavägine mäng jätkus ning viimase veerandile mindi Kalev/Cramo napis 58:54 eduseisus.

Viimasel veerandil pääses Kalev küll 69:60 ette, kuid Rapla tuli järele ning 12 sekundit enne normaalaja lõppu oli Cramo ees vaid 74:72. Võõrustajatele tõid lõpuks võidu Marcus Keene'i täpsed vabavisked. Roberts Freimanis viskas omakorda Rapla poolelt veel kaks vabaviset sisse, kuid napist kaotusest see meeskonda ei päästnud.

Devin Thomas säras Kalevi särgis kaksikduubliga, visates 22 punkti ja korjates 13 lauapalli. 22 silma sai kokku ka Keene. Martin Dorbek ja Gabriel Bealer lisasid 11 punkti. Rapla äss Freimanis kerkis üleplatsimeheks 28 punktiga, lisaks tõi lätlane 10 lauapalli. Saimon Sutt viskas 17 silma.

Kalev/Cramol on ühisliigas kirjas viis võitu ja üks kaotus. Rapla on ainsa meeskonnana mänginud 10 kohtumist, millest võidurõõmu on maitstud täpselt pooltes.

Basket.ee eelvaade:

Kalev/Cramo on viiest mängust neli võitnud. Eelmises mängus oldi vastamisi Tallinna Kalev/TLÜ-ga ning kuigi avapoolaeg võideti, õnnestus vastastel kolmandal veerandajal vahe vähendada viiepunktiliseks. Neljanda veerandajaga pani Kalev/Cramo ikkagi kvaliteedi maksma ja võeti lõpuks 92:74 võit. Devin Thomas viskas 24 punkti ja sai kätte 9 lauapalli, Tanel Kurbas järgnes 15 punkti ja 6 lauapalliga.

Marcus Keene on visanud keskmiselt 17,8 punkti ja andnud 6,0 korvisöötu. Devin Thomas on võtnud keskmiselt 11,6 lauapalli, Martin Dorbek teinud 2,0 vaheltlõiget ja Rauno Nurger teinud 1,0 viskeblokeeringut.

Rapla on kaheksa mänguga viis võitu kogunud. Viimases mängus võõrustati Rakvere Tarva meeskonda ja vastu tuli võtta 76:84 kaotus. Poolaeg kuulus Raplale, aga tugeva kolmanda veerandaja teinud Rapla tuli keerulisest seisust välja ja pääses ka korra juhtima. Otsustaval viimasel neljandikul oli Rakvere siiski kindlam. Rapla parimatena tõid 20 punkti Al-Wajid Aminu ja Saimon Sutt, kes võtsid veel vastavalt 7 ning 6 lauapalli.