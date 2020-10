Kalev/Cramo mängijad naasevad platsile, peatreener Roberts Štelmahers jääb eemale

Kalev/Cramo korvpallimeeskond jäi isolatsiooni üle-eelmisel nädalal, kui Tanel Kurbas haigestus koroonaviirusesse. Mängijate isolatsioon kestis eilseni, täna hommikul pääses esimest korda treeningusaali ka Kurbas ise.

Täna kell 19 algavast kohtumisest jääb kõrvale Kalev/Cramo peatreener Roberts Štelmahers. „Tema isolatsioon saab läbi 23. oktoobril," selgitas meeskonna mänedžer Ramo Kask. „Peatreeneril ilmnesid mõned haigusnähud. Tema proov andis ebaselge tulemuse, kuid lõpuks tõlgendati see positiivseks. Praeguseks on ta täiesti terve, kuid tema karantiini lõpuni jääb veel mõni päev."

Peatreeneri puudumisel võtab meeskonna juhendamise rolli üle abitreener Indrek Reinbok. Teda abistab Akselis Vairogs. Mängijatest jäävad täna kõrvale õlavigastusega kimpus olev Gabe Bealer ja pere juurdekasvu ootav Martin Dorbek. Kurbas on rivis, kas ta ka mängib, pole teada.

„Kurbas pole kaks nädalat kontaktiga trenni teinud ja saalis käinud, vigastuse oht on väga suur. Tõsi, ka teised on harjutanud individuaalselt, kuid nad on kasutanud erinevaid abivahendeid," märkis Kask. Eneseisolatsioonis viibinud kalevalstel polnud lubatud korraldada ühistreeninguid. Vormis hoidmiseks käidi ükshaaval metsas jooksmas ja üksinda saalis harjutamas. Koos koguneti esimest korda eile õhtil.

Sisuliselt ühiste treeninguteta platsile minev Kalev/Cramo soovis tänast mängu edasi lükata, kuid sobivat varianti selleks ei leitud.