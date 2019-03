Kalev/Cramo alustas Läti turneed võidukalt

Kuigi Läti Ülikooli jaoks on ühisliiga play-off koht läinud, ootab ees veel Läti liiga veerandfinaal. Hetkel saab vastaseks olema Betsafe Jurmala, kuid lähikonkurent Valmiera võib neist veel mööduda. Omavahelised mängud on 1:1, aga punktide osas on Valmiera 15 silmaga peal. Läti Ülikool säilitab põhiturniiri 11. koha, kui kahest viimasest kohtumisest Kalev/Cramo ja Rapla Avis Utilitase vastu üks võit saadakse ning Valmiera ei suuda üle mängida BK Ogret. Samas peab ka Valmiera jälgima oma lähirivaale Liepajat ja BC Valga-Valka/Maks&Moorits meeskonda, kellest mõlemad on omavahelistes mängudes peal. Kui Liepaja on viimases voorus vastamisi Kalev/Cramoga, siis Valga-Valka sõidab külla TalTech-ile.

Kalev/Cramo parimad skooritegijad on Arnett Moultrie ja Reggie Lynch keskmiselt 14,2 ning 13,5 punktiga. Ameeriklastest keskmängijad on võtnud ka vastavalt 5,4 ja 6,0 lauapalli. Läti Ülikooli poolelt on Linards Jaunzems toonud 18,6 ning Renars Birkans 13,5 punkti. Jaunzems on kätte saanud 7,6 ja Karlis Žunda 5,0 lauapalli.