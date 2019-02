Jääb või ei jää? Kalev/Cramo leegionäri saatus endiselt lahtine

See tähendab, et endiselt pole Wroteni osas lõplikku otsust. Algselt oli plaan sotid selgeks saada pärast VTB Ühisliiga mänge Krasnojarski Jenissei ja Saraatovi Avtodoriga, aga ikkagi jäid küsimärgid õhku.

Jaanuari alguses Kaleviga liitunud Wroten on kaasa teinud kaheksas Eesti-Läti liiga ja neljas VTB Ühisliiga mängus. Esitused on olnud seinast-seina ja see on teinud klubi omanikud ettevaatlikuks.

VTB-s on NBA kogemusega mängujuhi keskmised näitajad 9,0 punkti ja 3,3 korvisöötu, Eest-Läti liigas 7,6 punkti ja 9,3 korvisöötu. Väga kesine on kaugvisete protsent, 34st üritusest on märki tabanud vaid kuus viset.

Kalev/Cramo peab järgmise kohtumise 28. veebruaril kui Eesti-Läti liigas minnakse kokku Tallinna Kalev/TLÜ-ga.