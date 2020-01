Ilus hooaeg jätkub: Rakvere Tarvas sai Lätis magusa võidu

Rakvere kasuks tõid Kristo Saage ja Egert Haller mõlemad 18 punkti, Devin Harris lisas 17 punkti. Haller tabas viis ja Saage neli kolmepunktiviset. Valmiera resultatiivseim oli Roberts Blumbergs 20 punktiga.

Tarvas on võitnud 16 mängust 8, tabelis on nad seitsmendal kohal. Valmiera on 6 võidu ja 13 kaotusega 13. positsioonil.