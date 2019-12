Gert Kullamäe lahkus TalTechi peatreeneri kohalt

"TalTech Spordiklubi annab teada, et vastastikusel kokkuleppel ei juhenda Gert Kullamäe enam meie klubi korvpallimeeskonda. Täname Gerti pühendumise ning meie klubisse investeeritud aja eest ja soovime talle edu tema edasistes tegemistes!" seisab postituses.

Kullamäe võttis TalTechi juhendamise enda kanda käesoleva hooaja alguses, vedades meeskonna nelja võidu ja kümne kaotuseni, millega hoitakse Eesti-Läti ühisliigas 15 võistkonna seas 13. kohta.

"Esimene põhjus on see, et ta tegi oma tööd nii, nagu ta ikka teeb - suure kirega -, aga ei leidnud võistkonnaga päris ühist keelt," kommenteeris klubi otsust TalTechi Spordiklubi juhataja Rait Käbin.

"Lõppkokkuvõttes peame vaatama tabeliseisu. Meil on seljataga pikk kaotusteseeria. Midagi peab sellisel hetkel muutma. Keegi kellegagi tülli ei läinud. Lahkuminek oli sõbralik. Otsustasime, et peame tegema muudatusi. Vaatame, mis sellest hooajast veel välja tuleb."

TalTechi juhendamise võtab tänaõhtust alates üle senine abitreener Kris Killing. "Anname noorele mehele võimaluse. Kui ta veab välja, on tubli, kui vajab meie abi, siis annab märku," lisas Käbin, kelle sõnul klubil kogenumat peatreenerit hetkel silmapiiril pole. "Silmad hoiame ikka lahti, aga tänasel päeval on seis selline, et tema on eesotsas ja hakkab seda meeskonda juhtima."