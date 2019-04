FOTOD | Viis mängu, viis kaotust: Kalev/Cramolt kohutav teine poolaeg, finaal on Läti siseasi

Kalev/Cramo jaoks sai määravaks teine poolaeg: kui vaheajale mindi 47:33 eduseisus, siis teine poolaeg kaotati suisa 33:57.

VEFi parimana viskas Artis Ate 19 punkti, Maris Mejeris lisas 17 punkti ja 11 lauapalli, neist suisa 7 ründelauast. Kalevi ridades säras Chavaughn Lewis 32 silmaga, Tony Wroten viskas 14 punkti, ent eksis kõigil (!) seitsmel vabaviskel.

Kalevi jaoks jääb VEF sel hooajal löömatuks: Eesti klubi kaotas kõik viis omavahelist kohtumist!

Homses pronksimatšis läheb Kalev/Cramo kell 17.30 vastamisi BK Ogrega.

Enne mängu:

Põhihooaja lõpetas VEF teisena ning Kalev/Cramo kolmandana. Veerandfinaalis alistati vastavalt Rapla Avis Utilitas ning Tartu Ülikool.

Sel hooajal on Kalev/Cramo ja VEF omavahel kohtunud koguni neljal korral ning kõikidel juhtudel on peale jäätnud lätlaste tiim. VEF on kahel korral võitnud nii Eesti-Läti liigas ning ka Ühisliigas. Samas Ühisliigas läheb suures plaanis jälle paremini kalevlastel. Kalev/Cramo on Ühisliigas 10 võidu ja 11 kaotusega kaheksas, VEF aga 8 võidu ja 15 kaotusega 11.

Kalev/Cramo ja VEF-i kohtumine algab Saku suurhallis kell 20.00. Mängust näeb otsepilti Delfi TV vahendusel.

Loe tänases Eesti Päevalehes ilmunud eelvaadet Kalev/Cramo ja VEF-i mängule.