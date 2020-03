FOTOD | Tallinna Kalev/TLÜ sai kodus Rakvere Tarva üle kindla võidu

Avaveerandi 18:10 võitnud Tallinna Kalevi edu oli poolajaks 40:29. Kolmanda perioodiga kasvatati vahe juba 17-punktiliseks. Viimane veerandaeg kuulus küll külalistele Rakverest, aga ohtlikult lähedale võõrustajatele siiski ei saadud.

Võimsate kaksikduublitega särasid Kalevi poolelt Michael Buchanan ja Karl-Johan Lips. Buchanani arvele jäi 26 minutiga 23 punkti ja 12 lauapalli, Lips tõi 19 punkti ja noppis 13 lauapalli. Tadas Pazera lisas 21 silma. Külaliste ründemängu vedasid Kristo Saage (22 punkti) ja Devin Lee Harris (20).





Enne mängu: 10. kohal olev Kalev/TLÜ on saanud 7 võitu ja 16 kaotust. Michael Buchanan on meeskonna parimana visanud keskmiselt 15,3 punkti ja võtnud 8,7 lauapalli. Ronald McGhee on andnud 3,5 korvisöötu.

Tabelis kaheksandat kohta hoidev Rakvere on kogunud 10 võitu ja 12 kaotust. Kristo Saage on meeskonna parimana visanud keskmiselt 13,0 punkti. Tormi Niits on võtnud 6,2 lauapalli ja Devin Lee Harris andnud 5,5 korvisöötu.

Hooaja esimese omavahelise mängu võitis Rakvere 80:76. Tarvas hoiab küll praegu kinni viimasest play-off'i kohast, aga edu Tartu Ülikooli (9-14) ees on vaid üks võit.

Kalev/TLÜ võimalused Eesti-Läti liiga play-off'i jõuda on vaid teoreetilised, peamine võitlus käib TalTechiga selle eest, kumb pääseb viimasena Eesti meistrivõistluste veerandfinaali. Ka TalTechil on 7 võitu ja 16 kaotust, täna kell 18 võetakse kodus vastu Riia VEF.

Tänases kolmandas kohtumises võõrustab Läti Ülikool kell 17.30 Rapla Avis Utilitast.