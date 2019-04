FOTOD | Suurüllatus oli lähedal, aga Ventspils ikkagi pääses! Eesti-Läti liiga esimene finalist teada

Ventspilsi ja Ogre vahel toimuvas poolfinaalis on soosiku seisuses esimene. „Nendel on kindlasti rohkem kvaliteeti,” arvas Kalevi abitreener Indrek Reinbok, ent lisas, et omad võimalused on ka Ogrel. Sama meelt on korvpalliidu spordidirektor Alar Varrak. „Kõik oleneb ühest mängust ning alati võib juhtuda, et kolmesed või vabavisked lihtsalt ei lähe sisse,” viitas ta mõlema võimalustele. „Ventspilsi juhendaja Roberts Stelmachers on selline treener, kelle meeskonnad mängivad oma taseme alati stabiilselt välja.”