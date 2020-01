FOTOD | Rapla Avis Utilitas ei suutnud Eesti-Läti ühisliiga liidrit üllatada

Külaliste poolel tegi kõige enam pahandust James Batemon, kes viskas koguni 34 punkti. Kaksikduubli teinud Janis Poznaks panustas võitu 20 silma ja 10 lauapalli.

Viiemängulise võiduseeria lõpetanud Rapla poolel kogusid Rait-Riivo Laane 22, Devaugntah Williams 18 ja Montae Glenn 16 punkti. Laane jagas ka seitse resultatiivset söötu, Glenn võttis kümme lauda.

"Ega ilmaasjata Ogre selles liigas liidrikohal pole. Mingi kvaliteedi vahe on ikkagi olemas, kuigi arvasime, et variant oli ära võtta. Kuskil ikka tulevad mingid eksimused sisse, lihtsad asjad ja mitte mingi raketiteadus," rääkis Rapla Avis Utilitase peatreener Toomas Annuk Delfile antud intervjuus. .

"Selliseid mänge ongi vaja, et näha oma nõrgad kohad ära ja minna paremaks. Kindlasti oli Batemon üks põhitegureid, kes oli muuseas ka meil suvel pikalt kaalumisel, kas meeskonda tuua. Jälgin tema käekäiku pidevalt ja suvel kui tegime skautingut, siis veendusime, et tegemist on individuaalselt hea kutiga," lisas Rapla juhendaja.

Ogrel on nüüd liidrina 20 võitu ja üks kaotus, viiendal kohal jätkaval Raplal on 12 võitu ja kaheksa kaotust.

Järgmisel neljapäeval kohtub Rapla võõrsil BC Kalev/Cramoga.