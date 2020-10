FOTOD | Pärnu Sadama üle kindla võidu saanud BC Kalev/Cramo jätkab täiseduga, Rauno Nurger sai vigastada

Kalev võitis avaveerandi 20:12, poolajaks oli kalevlaste edu 44:31. Kolmanda veerandiga kasvatasid võõrustajad vahet veelgi ning lõpuks võeti 21-punktiline võit.

Marcus Keene viskas kalevlaste poolelt 20 punkti, 13 silma lisasid Devin Thomas ja Tanel Kurbas. Kahekohalise punktiarvuni jõudsid veel Chavaughn Lewis ja Rauno Nurger, kelle arvele jäi 10 punkti.

Nurgeri jaoks sai mäng aga valusa lõpu, kui eestlane vigastas lauapalli eest võideldes hüppeliigest ning pidi kohtumise enneaegselt lõppenuks kuulutama. Mõistagi pole veel teada, kui pikaks 208 cm pika mängumehe vigastuspaus võib kujuneda.

Pärnu poolelt viskas Märt Rosenthal 15 punkti, 14 silma lisas Lauris Blaus. 11 punkti panustasid Robert Valge.

Kalev/Cramol on Eesti-Läti ühisliigas kirjas kolm võitu. Pärnu sai nelja võidu kõrvale esimese kaotuse.

Lisaks Delfi TV-le on mäng nähtav ka Inspira telekanalis.

Basket.ee eelvaade mängule:

Kalev/Cramo on seni ühe mängu pidanud, kui 21. oktoobril teeniti 98:88 võit Tallinna Kalev/TLÜ üle. Enamik kohtumisest oli Kalev/Cramo kontrolli all, kuid viimasel veerandajal olid vastased paremad ja jõudsid lõpuminutitel ka paari viske kaugusele. Kuigi viimase veerandajaga õnnestus Kalev/TLÜ-l koguni 34 punkti visata, suutis Kalev/Cramo 27 punktiga vastata, millest kokkuvõttes piisas, et ootamatut kaotust vältida.

Marcus Keene tõi 26 punkti ja andis 5 korvisöötu. Kregor Hermet oli lähedal kaksikduublile, kui viskas 20 punkti ja sai kätte 9 lauapalli. Sten-Timmu Sokk järgnes 14 punktiga ja võrdselt 10 silma said kirja Devin Thomas ja Chavaughn Lewis, kellest esimene võttis veel 13 lauapalli ja teine 7 lauapalli.

28. oktoobril võõrustati Rakvere Tarva meeskonda ja kirja saadi 100:74 võit.

Pärnu on tänavust hooaega suurepäraselt alustanud, olles kõik neli mängu võitnud. Viimati saadi 81:69 jagu Rakvere Tarva meeskonnast. Avapoolaeg küll kaotati, kuid kolmanda veerandaja 26:11 paremus otsustas suuresti kohtumise saatuse. Robert Valge viskas 19 punkti ning Märt Rosenthal lisas 16 punkti ja võttis 6 lauapalli.