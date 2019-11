FOTOD | Müürsepa juhitav "väike" Kalev võttis TalTechi üle seljavõidu

Võõrustajad võitsid juba avaveerandi 28:18. Teisel veerandajal mängiti viiki ehk poolajaks "väike" Kalevi 10-punktiline edu (51:41) püsis. Otsustavaks sai aga kolmas veerandaeg, kus kodumeeskond viskas koguni 29 punkti. TalTech suutis vastata vaid 12 silmaga. Viimane veerandaeg oli juba vormistamise küsimus ja võõrustajad said lõpuks kirja võidu 98:77.

Võitjate resultatiivseimana tõi Karl-Johan Lips 24 punkti, Martynas Mazeika lisas 21 silma. Kaksikduubli sai kirja Michael Buchanan, kogudes 14 punkti ja 14 lauapalli. TalTechi parimana viskas Eric Schmalz 20 silma. Rait Tammet panustas 14, Joonas Järvelainen 13 punkti.

Hädasti head tulemust vajanud Tallinna Kalevile oli see kolmandaks võiduks kaheksa kaotuse kõrvale. TalTechil on nüüdseks kirjas neli võitu ja kuus kaotust.

Tallinna Kalev/TLÜ - TALTECH

30.11.2019, kell 17.00, Tallinn, Sõle Spordikeskus

Ülekanne: Telia TV, Delfi TV

Kalev/TLÜ jaoks algas hooaeg nelja kaotusega, misjärel võideti 73:68 Tartu Ülikooli. Edasi tuli taas neli kaotust ja viimati teeniti kindel 98:79 võit Valmiera üle, millega on võistkond nii kümnest kohtumisest kaks vastast alistanud. Meeskonna uusim täiendus Michael Balogun on visanud keskmiselt 18 punkti. Michael Kyre Buchanan on võtnud 7,9 lauapalli ja Martynas Mažeika on jaganud 4,5 korvisöötu.