Eesti-Läti liiga liidri suurepärane hooaeg jätkub, valitsev meister sai neljanda kaotuse

Võitjatele tõid James Batemon ja Kristaps Dargais 25 punkti, Ventspilsi kasuks viskas Janis Kaufmanis 18 silma.

Ogre on nüüd võitnud kõik 15 mängu, kaotuseta püsib ka Riia VEF, kellel on 13 võitu. Kolmas on Kalev/Cramo (10 võitu, 2 kaotust), Ventspils sai kümne võidu kõrvale neljanda kaotuse.

Päeva teises kohtumises oli Jurmala kodusaalis 81:80 üle Liepajast.