Eesti-Läti korvpalliliigas võib järgmisel hooajal olla koguni kolm Kalevit

Õigus taotluse esitamiseks oli ka Viimsi Korvpalliklubil, kuid nemad antud võimalust ei kasutanud.

Eesti-Läti korvpalliliigasse saab kahest avalduse esitanud klubist üks. Eelisõigus on Tarval, kui nad aga kriteeriume ei täida, antakse võimalus KA Tallinna Kalevile.

Alaliidu juhatus otsustas 15. mail toimunud koosolekul väljastada mõlemale klubile kriteeriumide küsimustiku, mille esitamist oodatakse hiljemalt 12. juuniks.

Kriteeriumid puudutavad klubis tehtavat noortetööd ja selle sidusust kõrgliiga võistkonnaga, planeeritud turundustegevusi, kogukonna, omavalitsuse ja sponsorite kaasamist ning eelarvelisi võimalusi. Korvpalliliit tutvub esitatud materjalidega 19. juunil ja langetab otsuse hiljemalt 1. juuliks.

Korvpalliliidu presidendi Jaak Salumetsa sõnul loodetakse pikas perspektiivis ühtlustada klubide taset. „Regionaalne korvpall on meile väga oluline ja ma väga loodan, et Rakvere on uuesti tulemas kõrgliigasse. Nad jätkasid vaatamata tagasilöökidele pingutust ja neil on kõik eeldused kõrgemal tasemel mängimiseks olemas. Veelgi olulisem on aga see, et kõrgliigas osalevad klubid vastavad teatavatele kvaliteedinõuetele – oleks kaasatud kogukond, kohaliku omavalitsuse esindajad, sponsorid ja loomulikult noortekorvpalliga tegelevad inimesed. Klubil peab olema süsteemne struktuur.“