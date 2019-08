Eesti-Läti korvpalliliiga sai uue nimesponsori ning väikese formaadimuudatuse

„Koostöös tehakse suuri asju, selle tõestuseks on sündinud Läti ja Eesti ühine korvpalliliiga. Olen kindel, et Pafi liitumisega saab see liiga uut energiat. Usun, et peagi saame nautida ühiseid töövõite!” ütles Eesti Korvpaliliidu president Jaak Salumets.

Paf-i Eesti kontori juhataja Allar Levandi: „Oleme nimisponsori staatuse üle uhked ja soovime kõikidele võistkondadele edukat hooaega.“

Läti korvpalliliidu president Valdis Voins: „Olles ühendanud jõud Eesti Korvpalliliidu ja klubidega oleme loonud kvaliteetse liiga, mis pakub häid arenguvõimalusi kohalikele meeskondadele ja mängijatele ning on huvitav nii pealtvaatajatele kui toetajatele. Koostöö rahvusvahelisel areenil eduka ettevõtte Paf-iga muudab Eesti-Läti liiga stabiilsemaks, tugevamaks ja populaarsemaks!“

Paf Eesti-Läti korvpalliliigas osaleb jätkuvalt 15 meeskonda – sel hooajal kaheksa Eestist ja seitse Lätist (mullu oli seis vastupidine). Võistlusformaadis on võrreldes eelmise aastaga üks muudatus: kui mullu mängiti veerandfinaalis kaks mängu (kodus ja võõrsil), siis tänavu mängitakse seeriad kahe võiduni. Põhiturniiril peavad kõik meeskonnad 28 kohtumist.

Hooaeg algab 27. septembril, põhiturniir saab läbi 22. märtsil ja veerandfinaalid saavad mängitud 1. aprilliks. Final Four turniir peetakse tuleva aasta 3. ja 4. aprillil.

Osalevad meeskonnad: BC Kalev/Cramo, Tallinna Kalev/TLÜ, Pärnu Sadam, TalTech, Tartu Ülikool, Rapla Avis Utilitas, BC Valga-Valka/Maks&Moorits, Rakvere Tarvas, Riia VEF, BK Ventspils, BK Ogre, Jurmala Betsafe, Latvijas Universitate, Valmiera Glass/VIA, BK Liepaja.