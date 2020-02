DELFI VIDEO | Ventspilsi peatreener Tallinna Kalevi alistamisest: see polnud lihtne võit

"Lihtne võit see polnud," rääkis Ventspilsi loots Arturs Visockis-Rubenis intervjuus Delfile. "Kõik näevad seisu tablool, aga tegelikult tuleb pidevalt kaitses püsida ja samal ajal viskeid tabada. See võib tunduda lihtne võit, aga nii see ikkagi polnud."

Vaata videost, mida Ventspilsi peatreener veel kohtumise ning ühisliiga kohta rääkis!