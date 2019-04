DELFI VIDEO | VEF on Kaleviks valmis: oleme neid neli korda võitnud, teame, mida tuleb teha!

"Kõik on väga elevil ja motiveeritud - see on midagi, mille nimel oleme kogu hooaja jooksul tööd teinud," rääkis VEF-i ameeriklasest tsenter Steve Zack.

Peatreener Janis Gailitis lisas, et viimastes trennides on rõhk peenhäälestusel. "Hooaja lõpp on käes, mängijad teavad suures plaanis, mida tuleb teha, nii et suurem rõhk on mentaliteedil. Usun, et mehed on mänguks valmis," sõnas Gailitis.

"Treener tahab, et kõik oleksid võimalikult terved, seega on füüsilise asemel suurem rõhk taktikal," mainis ka Zack, kelle sõnul teab VEF, mida Kalevi alistamiseks teha tuleb. "Oleme neid neli korda võitnud ning teame, kuidas neid alistada. See on meie suurim eelis."

Lätlasest ääremängija Mareks Mejerise sõnul tuleb Kalevi vastu endast kõik anda. "See on see, mille nimel mängime. Esimeses mängus tuleb kõik välja panna ning mitte edasise peale mõelda!"