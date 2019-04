DELFI VIDEO | VEF jälle risti jalus! Kalev/Cramo peatreener Kairys: peame olema palju, palju, palju jõulisemad

Korvpallisõprade jaoks pole saladus, et VEF on käesoleval hooajal võitnud Kalevit kõigis neljas omavahelises mängus. Viies "eksimus" oleks juba paras katastroof.

"Vaadates varasemate VEF-i mängude videosid, siis me peame olema palju, palju, palju jõulisemad. Aeg ajalt oleme olnud liiga pehmed," andis Kairys meestele selge sõnumi. "Meil on kindlasti VEF-i vastu võti olemas," lisas abitreener Indrek Reinbok. "Tuleb need samad asjad lõpuks ellu viia, mis on ka varasemates kohtumistes plaanis olnud. Lisaks teravale mõistusele tuleb näidata ka suurt tahet."

Kalevi ja VEF poolfinaal algab reedel kell 20.00. Päeva varasemas mängus, algusega kell 17.30 kohtuvad Ventspils ja Ogre.

Delfi TV-l on mõlemast mängust kavas otseülekanne.