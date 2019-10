DELFI VIDEO | VEF-i mängija söötis audi sisseviske ajal palli audis olevale tiimikaaslasele. Kohtunike pealik selgitab, miks see on lubatud

Delfi kirjutas täna hommikul eksklikult, et selline tegevus on keelatud, mille peale võttis meiega ühendust Eesti korvpalliliidu kohtunike komisjoni esimees Aare Halliko, selgitates, et tegelikult oli kõik reeglitepärane.

"Olen seda olukorda juba kümme aastat seminaridel rääkinud, samuti ka treeneritele, et selline asi on mängus võimalik ja täiesti reeglipärane," ütles Halliko.

"Lubatud on see tegevus ainult pärast korvi või tabavat vabaviset. Samuti siis, kui vahepeal võeti minutiline vaheaeg või toimus vahetus ja kohtunik annab palli mängupanekuks. Oluline on, et viimane tegevus väljakul oli korv. Juhul, kui kohtunik vilistab aga vea või määrusterikkumise, mille karistuses on audi sissevise, siis sellisel juhul peab audi sisse viskama mängija, kellele pall ulatati."

Väljavõte reegliteraamatust:

17.2.10 Mängust visatud korvi või viimase tabava vabaviske järel:

• tuleb ühel korvi visanud võistkonna vastaste mängijatest pall mängu panna suvalisest punktist oma korvitaguse otsajoone tagant. Eeltoodu kehtib ka juhul, kui kohtunik on ulatanud palli mängijale või tema käeulatusse audi sisseviskeks pärast minutilist vaheaega või muud korvile ehk vabaviskele järgnenud mänguseisakut;

• auti sisseviskav mängija võib liikuda küljesuunas ja/või tagasi ja palli võib otsajoone taga sööta võistkonnakaaslaste vahel, kuid 5 sekundi arvestus algab hetkest, kui pall on antud esimese audijoone taga seisva mängija valdusse.