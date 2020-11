DELFI VIDEO | Tormi Niits Tarva võidust: oleme hooaja alguse probleemidest üle saanud

„Meil on väga ühtne tiim. Meil võib igaüks pingi pealt tulla ja vajutada kahekohalise arvu punkte,“ tõdes Niits võdi järel ning sõnas, et meeskond on minemas aina paremasse hoogu. „Meil olid hooaja alguses mõned asjad, mis pärssisid meie vormi. Nüüd oleme saanud korralikult trenni teha.“

Vaata videost, mida Niits Trava teise järjestikkuse võidu järel veel rääkis.