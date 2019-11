DELFI VIDEO | Tartu Ülikooli abitreener: peale võidu midagi positiivset eriti ei olnud

"Kui me ise teaks, oleks ju lihtne. Võib-olla noored mehed pole veel harjunud sellise rutiiniga," vastas Tartu Ülikooli abitreener Toomas Kandimaa küsimusele, mis võib ebastabiilsete esituste põhjuseks olla. "Nagu kunagi peatreenerile meeldis öelda, siis NASCAR-is sõitvad mehed peavad kogu aeg vasakule pöörama. Meil mõni pallur tahab korra paremale ka keerata, aga siis on jama majas."

Mida positiivset mängust kaasa võtta? "Peale võidu ausalt öelda rohkem midagi polegi."

