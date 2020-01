DELFI VIDEO | Tartu liidriks kerkinud Robert Valge: peame neljakesi meeskonda tassima

Robert Valge viskas Tartu parimana 21 punkti. Tanel Sokk tõi 18 punkti, 4 lauapalli ja andis 5 korvisöötu. Adomas Drungilas kogus 17 silma ja 8 lauapalli ning Kregor Hermet sai kirja 10 punkti.

"Saime alguses väga hästi käima. Nad tulid vahepeal järele ja pressisid, aga tegelikult väga pingeliseks ei läinud, kuigi nad üritasid. Mehed olid väga tublid ja hea mäng oli."

"Kui põhimehed (Valge, Sokk, Drungilas ja Hermet) 10-20 punkti ära panevad, siis on teistel raske. Me neljakesi peame tassima. Praegu ma usun, et meil on jõudu kõvasti ja Raplaga tuleb kõva lahing," rääkis Robert Valge Delfile antud intervjuus.

Vaata videost, mida Valge arvas eesolevate vastasseisude kohta Rapla, BC Kalev/Cramo ja Ventspilsiga ning kuidas võrdles mees Eesti-Läti ühisliigat Hispaania korvpalliga!