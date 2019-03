DELFI VIDEO | TalTechi peatreener Rait Käbin: esimene poolaeg sai alles läbi

"Me ei ole veel kaotanud. Tegu on 80-minutilise mänguga ja alles esimene poolaeg sai mängitud. Võita tuleb aga õige poolaeg! Meil on veel 40 minutit mängida," võttis seisu kokku Ogre peatreener Arturs Visockis-Rubenis. "Peame veidi parandama oma mängu ülehomseks kohtumiseks."

"Olekski olnud palju loota, et hakkame 30-punktise vahega homme Lätti sõitma," sõnas TalTechi peatreener Rait Käbin. "Nagu ka põhihooaeg näitas, siis oleme võrdsed meeskonnad. Esimene poolaeg sai alles läbi."

"Vastased meid üllata ei suutnud. Teadsime, millele nende mäng toetub ja midagi kardinaalselt teistmoodi nad ei teinud."

BK Ogre ja TalTech kohtuvad omavahel uuesti juba laupäeval Lätis.