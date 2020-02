DELFI VIDEO | TalTechi peatreener Kris Killing võiduseeriast: tiim on hakanud minuga aina enam ühte jalga käima

Enne aastavahetust TalTechi peatreeneriks saanud Kris Killing ütles, et viimaste nädalate jooksul on ta võistkonnaga parema klapi leidnud ja see kajastub ka mängupildis.

"Meil tuli vahepeal neli kaotust järjest, aga ma ei mata midagi maha. Tunnen, et iga mänguga käib võistkond minuga ühte jalga. Kogu 40 minuti kohta seda veel öelda ei saa. Praegu on see protsent äkki 70, aga see on läinud iga mänguga suuremaks," rääkis Killing Delfi videointervjuus.

Vaata lisaks videost, mida arvab Killing TalTechi lähiaja keerulisest graafikust.