DELFI VIDEO | Sven Kaldre: plaan oli Tartu neljast põhitegijast kaks ära elimineerida

"Kindlasti võistkondlik võit. Mingitel hetkedel erinevad mehed tõusid esile ja seda meil ongi vaja," sõnas Rapla mängumees Sven Kaldre mängujärgses intervjuus.

"Kindlasti proovisime Tartu neljast põhitegijast kaks ära elimineerida ja arvan, et see toimis. Meil on rotatsiooni natuke rohkem ja sellele ka rõhusime," jätkas Kaldre. "Päris pikalt pingil istuvad mehed said samuti mängu ning kõik sobis."

Kaldre avaldas lootust, et järgmisest kolmest raskest mängust - Ogre, Kalev/Cramo, Riia VEF - võetakse vähemalt üks võit. "Mängime hästi praegu, meil on päris hea mängudekava ka olnud. Nüüd hakkavad pähklid ka tulema. Ogre ja VEF-iga kodus on meil šanssi ning kui me kolmest ühe kätte saaksime, siis on päris hea."