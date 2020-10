DELFI VIDEO | Sokk vigastada saanud Nurgerist: kui temast jääme ka ilma, siis on jälle moraalselt raske

"Ma ütleksin, et rabe oli täna. Oleme nüüd pärast isolatsiooniperioodi saanud rohkem trenni teha ja meil on rõhuasetus Astana mängu peal (Kalev kohtub 9. novembril VTB-s Astangaga toim). Tänu sellele oli natukene rabe (mäng)," võttis Sten-Timmu Sokk kohtumise kokku. "Meil justkui skoori tuleb, aga ei ole sellist flow'd."

"Kindlasti mitte. Me valmistume ikkagi 100-protsendiliselt igaks mänguks eraldi ka," täpsustas Sokk, et igat mängu võetakse ikka tõsiselt. "Lihtsalt mõtlesin, et treeningul on rõhk rohkem (VTB peal). Igat vastast võtame ikka täie tõsidusega."

Cramo võitu jäi varjutama Rauno Nurgeri hüppeliigesevigastus. "Loodame parimat, aga me ei tea, mis see meile tähendab," kommenteeris Sokk. "Pikkade osakonnas haigutab natukene tühjus ja kui temast jääme ka ilma, siis on jälle moraalselt raske."

