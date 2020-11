DELFI VIDEO | Saimon Sutt: koondisega seisud kõige paremad ei ole, aga minul on kõrged ootused

Sutt tõdes, et koosseisuga Eestil enne 28. ja 30. novembril Saku suurhallis toimuvaid mänge Venemaa ja Põhja-Makedooniaga kõige parem seis ei ole, sest koroonaviiruse pandeemia ja sellest tingitud piirangud jätavad mitmed põhimehed 2022. aasta EM-valikturniiri Tallinna "mullist" eemale.

See aga ei vähenda karvavõrdki 25-aastase Suti ootusi, kes usub, et kaks võitu kahest mängust on endiselt reaalne eesmärk.

Vaata videost, mida Sutt Rapla 89:83 võidu ja eesootava koondiseakna kohta rääkis!

Rapla võidumängu tipphetked: