DELFI VIDEO | Rapla peatreener vigastusest taastuvast Erik Keedusest: ta ütles mulle kuupäeva, millal esimest mängu sihib

"Keskendusime enda arvates maru palju kaitsele, mis lõpuks ikkagi ei toiminud," rääkis mängujärgses intervjuus Rapla loots Toomas Annuk. "Tahan tunnustada vastaste treenerit (Kris Killing - toim). Nad mängivad väga sümpaatselt, meie jaoks oli see paras peavalu."

Rapla on pidanud juba mitu kuud läbi ajama Erik Keeduseta, kes oktoobri viimasel päeval põlveoperatsioonil käis. Kuidas on tema paranemine möödumas? "See pusletükk on paraja suurusega, mis praegu puudu on. Erikuga just rääkisime, kõik on plaanipärane ja ta käis just arsti juures. Ta ütles ka kuupäeva välja, millal esimese mängu sihivad, aga seda ma loomulikult ei ütle."

Vaata videost, mida Annuk veel tänase tasavägise kohtumise kohta rääkis!