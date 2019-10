DELFI VIDEO | Rapla peatreener Toomas Annuk: oleme alles teekonna alguses

"Me ei saaks öelda, et me praegu kindlasti tugevamad oleksime," rääkis Rapla peatreener Toomas Annuk Delfile antud intervjuus. "Võit on võit ja järjekindel enda asjade ajamine nii kaitses kui rünnakus tõi täna edu. Mehed olid täna väga tublid."

"Praegu on alles hooaja algus. Meil on siin olnud probleeme mõnede vigastustega ehk pole saanud treenida nii palju kui tahaks. Kindlasti oleme alles ühe teekonna alguses. Tabeliseis on praegu hea, aga see ei tähenda, et probleeme pole."

Rapla hoiab viie võidu ja ühe kaotusega Eesti-Läti ühisliigas neljandat kohta.

Vaata videost, mida Annuk veel tänase kohtumise ja järgmiste mängude kohta rääkis!