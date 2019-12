DELFI VIDEO | Rapla peatreener: kaitses mängisid mehed nii, nagu kokku sai lepitud

"Kaitses mängisid mehed nii, nagu sai kokku lepitud. Selle võrra oli lihtsam rünnakul," rääkis Rapla peatreener Toomas Annuk pärast kohtumist. "Kogemust peaks meil Läti Ülikoolist rohkem olema, sest nemad on ikkagi noortest koosnev üliõpilaste sats, kuigi vaatamata sellele paar võitu saanud. Neil on õige treener (Guntis Endzels - toim.), kes on töötanud erinevate noortega ammustest aegadest. Ta oskab mängijaid õigesti ära kasutada ja leidnud õiged võtmed, kuidas selle koosseisuga toimetada."

"Eks meil siin probleeme on olnud ja 2-3 mängu on jäänud kripeldama," jätkas Annuk. "Loodame, et see on nii lühiajaliselt, mitte pikemalt. Traumad käivad spordiga kaasas ja tuleb sellega kohaneda ning edasi minna. Tuleb anda teistele võimalus - Erik Keeduse osas saab rohkem Joonas Šeini usaldada ja Marek Ruut tegutseb nüüd rohkem Mark-Andreas Jaaksoni kohapeal."