DELFI VIDEO | Rakvere Tarva mängumees sai ränga vigastuse

Karm vahejuhtum toimus juba mängu kolmandal minutil, kui TalTechi ridades mängiv Kristjan Kangur tabas positsiooni eest võideldes küünarnukiga Tormi Niitsu pead. Löök tabas silma pealsest piirkonda. Niits läks kohe pärast seda riietusruumi, kust ta viidi kontrolliks haiglasse.

„Arstid tuvastasid koljuluu murru. Homme läheb ta Tallinnasse lõikusele,“ sõnas Tarva klubi juht Arnu Lippasaar. Pärast uuringuid lubati Niits eile õhtul koju, kuid pühapäeval peab ta minema uuesti haiglasse.

Lippasaare hinnangul oli tegemist õnnetu juhusega. Seda, et Eesti korvpallis legendi staatuses Kangur oleks tahtlikult vastast vigastanud, ta ei usu. „Kangur tuli mängu vaheajal minu juurde ja küsis, kuidas Tormil on. Kindlasti polnud tegemist tahtliku olukorraga, et lähen platsile ja hakkan vastaseid lammutama,“ arutles Lippasaar.

Kui kauaks Niits palliplatsilt eemale jääb, ei osanud Lippasaar öelda. „Kindlasti on tema puudumine meile suur kaotus, kuid loodan, et Kaido Saks ja Erik Kuhi täidavad seniks selle koha ära,“ märkis ta.

Eile Niitsu asendanud Saks tegigi väga hea mängu, visates 15 punkti ja korjates viis lauapalli. Koduväljakul mänginud Tarvas võitis kohtumise 82:68.

Eile enne vigastust kaks punkti visanud Niits on tänavu seitsmes mängus viibinud platsil keskmiselt 25 minutit ja visanud selle ajaga 10,3 punkti.