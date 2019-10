DELFI VIDEO | Rait-Riivo Laane: meil on veel kõva varu sees mitmes elemendis

"Mängisime punkt-punkti heitluses neljanda veerandi lõpuni välja, lihtsalt meie kaitse ja rünnak oli lõpus veidi paremad," rääkis Rapla mängujuht Rait-Riivo Laane intervjuus Delfile pärast kohtumist. "Viskasime vabadelt kohtadelt ära, nemad ei saanud nii hästi visata. Sellest vahe ka tuli."

"TalTech on meeskond, kes on rünnakul ohtlik ning teadsime, et kui laseme nad minema, siis läheb raskeks. Hooaja alustuseks on meil veel suur varu mitmetes elementides," jätkas Laane.

