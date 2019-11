DELFI VIDEO | Rain Veideman Tarva heast algusest: meil on piisavalt kogemusi, et hästi mängida

"Täna me trammi alla ei jäänudki, võiks öelda, et kogu võistkond oli väga tubli ja ühe asja eest väljas," rääkis Tarva eest 17 punkti toonud Rain Veideman.

Tarvale oli see neljandaks võiduks nelja kaotuse kõrvale. "Ma arvan, et meil on kogemusi piisavalt palju, et mängida. Eesti-Läti liiga on selline, et esimeste tiimidega me ei saa võistelda. Kui 3-4 meeskonda välja jätta, siis on meil piisav võistkond, et teistega mängida."

