DELFI VIDEO | Rain Raadik: teadsime, et lätlased tulevad vihaga panema

„Raske on võtta mängu kokku. Teadsime, et nad tulevad vihaga panema. Hakkasid kohe üle väljaku pressima. Võti oli lauavõitlus. Selle saime päris korralikult tappa,“ rääkis kohtumise järel Valga-Valka mängumees Rain Raadik.

Hooaeg on alanud Valga-Valka jaoks kehvasti. Senisest kolmest mängust on saadud kolm kaotust. „Igas mängus on niimoodi, et me ei ole suutnud 40 minutit võidelda. Oleme seda suutnud 20 kuni 25 minutit. 15 minutit kaob kuhugi ära,“ tõdes Raadik.