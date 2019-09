DELFI VIDEO | Priit Vene võidukast kohtumisest: mäng käis väga suurte lainetena

"Mäng käis väga suurte lainetena," sõnas pärast kohtumist tartlaste peatreener Priit Vene. "Saame omade asjadega hakkama ehk peame joonisest kinni ja saame 20 silmaga ette. Selle asemel, et 30 peale minna, laseme aga mööda endast."

Pärast kohtumist jäi Vene ühe kohtunikuga pikalt nõu pidama. Mille üle arutelu käis? "Olid mõned vead, mida oleks võinud tõsisemalt karistama. Selle üle diskuteerisime."

Vaata videost, mida Vene veel tänase mängu ja oma hoolealuste esituste kohta rääkis!

Valga-Valka peatreener Marko Zarkovic sõnas, et meeskonnale sai saatuslikuks kehv algus. "Otseselt midagi mängust puudu ei jäänud. Me lihtsalt alustasime halvasti ja pidime pingutama palju selle nimel, et kohtumisse tagasi pääseda. Sinna läksid ka meie põhilised jõuvarud."

Video Zarkoviciga: