DELFI VIDEO | Priit Vene: jõud on ebavõrdsed, aga suutsime esimesel poolajal teha ootamatuid asju

Tartlaste jaoks võidukalt lõppenud avapoolaja järel said pealinlased teisel poolajal oma mängu käima ja võitsid 84:59. Kahe mängu kokkuvõttes parim selgub Tallinnas teisipäeval, 2. aprillil. Kregor Hermet kogus Tartu Ülikooli parimana 26 punkti ja viis lauapalli.

Tartu Ülikooli meeskonna peatreeneri Priit Vene sõnul jäädi hätta teise poolaja rünnakuga. „Jõud on natuke ebavõrdsed, aga suutsime esimesel poolajal siiski teha vastaste jaoks ootamatuid asju. Teisel poolajal muutsid nad oma kaitset ja me jäime sellesse rohkem kinni. Eks noorematel mängijatel on sellistest mängudest palju õppida, kuidas oma mängu kõrgemale tasemele viia. Vaatame tänase mängu üle ja ehk suudame Kalevit teisipäeval veel üllatada,“ sõnas Vene pärast mängu.

Paari võitja liigub edasi 4.-6. aprillil Tallinnas peetavale finaalturniirile.

Tartu Ülikool alustab Eesti meistrivõistluste veerandfinaalseeriat Tallinna Kalev/TLÜ vastu teisipäeval, 9. aprillil Tartus. Kolme võiduni peetava seeria järgmine mäng on Tallinnas laupäeval, 13. aprillil. Seeria tuleb kindlasti tagasi Tartusse kolmapäeval, 17. aprillil.