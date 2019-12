DELFI VIDEO | Pehka Kalevi võidust: oleme hakanud oma rütmi kätte saama

Kalevi mängumehe Ran Andre Pehka hinnangul oleks võit pidanud tulema ikkagi kergemalt.

„Lauas oli probleem. Nad said kordusrünnakuid ja uuesti visata. Tegime rumalaid vigu,“ loetles 33 minutit mänginud, kuid punktide osas kuivale jäänud Pehka.

Kalevile oli see hooaja viiendaks võiduks. Turniiritabelis hoitakse nüüd kümnendat kohta. „Hooaja algus oli keeruline. Mängijad vahetusid ja ei leidnud õiget rütmi. Tundub, et oleme tuumiku kokku saanud ja nüüd on ka võidud hakanud tulema,“ tunnistas Pehka. „Muidu oleme hakanud oma rütmi kätte saama.“

Vaata videost, kuidas Pehka on Eesti-Läti liigaga kohanenud ja mida ta enda arengust arvab.