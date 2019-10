DELFI VIDEO | Pärnu tagamees Eesti-Läti ühisliiga tasemest: kõik meeskonnad on võrdsemaks muutunud

"Mehed teadsid, mis kaalul on, eriti arvestades eelmist mängu, kus me ei mänginud kõige paremini (kaotus TalTechile - toim) ja täna mängisime korralikult ning tasuks ka võit," rääkis pärast kohtumist Delfile antud intervjuus Pärnu tagamees Siim-Markus Post.

"Põhiliselt panime rõhku kaitsele," jätkas 10 punkti visanud ja 8 resultatiivset söötu andnud Post. "Heiko (Rannula - Pärnu peatreener) on mitu korda öelnud: me peame olema agressiivsed, sest oleme nii lühikene sats. Kogu aeg on kolm tagameest platsil, seega peame mängima agressiivsemalt."

Kas sellel hooajal on ühisliigas keerulisem play-offi ehk kaheksa parima hulka pääseda? "Pigem raskem, sest kõik satsid on võrdsemaks läinud. Iga mäng on tähtis ja iga apsakas võib määrata play-off koha. Tasemevahe Riia VEF-i ja BC Kalev/Cramoga pole samuti teiste meeskondadega enam nii suur."

Vaata videost, mida Post veel tänase mängu kohta rääkis!