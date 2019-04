DELFI VIDEO | Ogre peatreener enne Eesti-Läti korvpalliliiga poolfinaali: me oleme autsaiderid, kuid anname kõva lahingu

Esimese finalisti selgitavad reedel kell 17.30 Läti klubid BK Ventspils ja BK Ogre. Algusega kell 20 võtab Kalev/Cramo teises poolfinaalis vastu Riia VEFi.

"Austame vastaseid, Ventspils on tugev ja kogenud meeskond," sõnas Ogre peatreener Arturs Visockis-Rubenis poolfinaalmängu eel. "Teame, et meid peetakse selles seltskonnas autsaideriks, kuid sellised meeskonnad annavad alati kõva lahingu."

Ogre ääremängija Kristaps Dargais lisas, et kuigi põhiturniiril suutsid nad Ventspilsi kahel korral võita, ei loe see homme midagi. "Poolfinaalis on vaid üks mäng ja eelnev ei loe midagi. Me oleme tõeline meeskond, meil pole staare ega suuri nimesid. Teeme kõik tõsist tööd, oleme nagu üks perekond," rõhutas Dargais.