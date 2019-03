DELFI VIDEO | Martin Müürsepp vajalikust võidust Valga üle: astusime tagasi play-off'i heitlusesse

Ridamisi valusaid kaotusi saanud (27.02 Cramole 92:93; 14.02 Raplale lisaajal 83:86; 9.02 Ventspilsile 65:84; 6.02 Tartule 82:84; 2.02 Jurmalale lisaajal 96:99) Kalev hoiab end sellega viimase play-off koha kursis.

Kalev/TLÜ on 11 võitu ja 14 kaotust, kaheksandast kohast hoiab hetkel kinni Rapla Avis Utilitas 12 võidu ja 13 kaotusega.

Kalev/TLÜ- on veel jäänud pidada kohtumised võõrsil Liepaja (13.03) ja TTÜ-ga (20.03) ning kodus Pärnuga (24.03).

"Eks meil on ka palju vahetusi toimunud. Paljud on leidnud uue koha või muudel põhjustel lahkunud. On tulnud uusi mehi treenida ja kombinatsioone läbi mängida," rääkis Kalev/TLÜ peatreener Martin Müürsepp, kes pole eriti rahul ka mängugraafikuga.

"Paar-kolm nädalat puhkust, siis üks mäng ja jälle puhkus. Kalender oleks võinud natuke tihedam olla. Aga pole kurta midagi! Oleme hetkel seal, kus oleme. Oleme saanud päris mitu ühe-kahepunktilist või lisaajaga kaotust. See maksab lõpuks kätte."

Vaata pikemat intervjuud Martin Müürsepaga videost!