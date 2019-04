DELFI VIDEO | Martin Müürsepp: usk kaob viimasena. Alla ei tohi anda!

"Poisid olid täna tulid. Olime juba mängu kaotamas, kui lasime kolme veerandajaga 80 punkti visata," rääkis Müürsepp. "Oliver Metsalu tegi meile pallikooli korvi all ja ei läinud asjad nii, nagu tahtnuks. Juba mõtlesin homse trenni peale pühade ajal. Neid võite ei tahtnud meil alguses üldse tulla, kõik libises käest ära, aga nüüd oleme selle tasa teinud. Eks me ikka väga-väga tahtsime täna seda võitu. Nagu ütlesin: usk kaob viimasena. Tänavakorvpalliski paned kaks kolmest ära ja oled jälle mängus. Alla ei tohi anda!"

Kas finaalis suudetakse selget favoriiti üllatada? "Ma arvan, et see kõik oleneb puhtalt Kalev/Cramost. Neil pole samasugust keskendumist nagu VTB Ühisliigas. Eks Donaldas Kairys teeb oma tööd, aga me teeme ka kõik, et mängud oleksid finaaliväärilised. Kõik edasine on meie jaoks boonus," lisas Müürsepp.