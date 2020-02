DELFI VIDEO | Martin Müürsepp: kõik mängijad peavad aru saama, et meil on selg vastu seina

Kalev/TLÜ-l on sisuliselt võimatu pääseda Eesti-Läti liigas kaheksa parem hulka ehk play-off'i, aga võitlus käib TalTechiga selle peale, kumb pääseb kuuendana Eesti meistrivõistluste veerandfinaali.

"Tahan, et kõik mängijad mõistaksid, et meil on selg vastu seina. Meile ei tule sel hooajal midagi kergelt, alates algusest on läinud üle kivide ja kändude. Peame muutuma meeskondlikumaks, kui tahame sel hooajal veel midagi saavutada," rääkis Kalev/TLÜ peatreener Martin Müürsepp videointervjuus.

Vaata lisaks videost, kuidas kritiseeris Müürsepp võistkonna uusi võõrleegionäre Michael Middlebrooksi ja Juwan Johnsonit.