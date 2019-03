DELFI VIDEO | Martin Müürsepp: ebakindlus tuli sisse ja me ei leidnud enam loogilisi lahendusi

"Meil tekkis ebakindlus, ei leidnud enam loogilisi lahendusi," sõnas Kalevi peatreener Martin Müürsepp pärast kohtumist. "Hoidsime palli kinni, vabale mehele ei söötnud. Pärast logises kaitses, me ei jõudnud tagasi. Eksimusi võib veel pikalt loetleda. Kokkuvõttes jäi mäng ikkagi kaitse taha."

"Ma ei ole nõus siin väga paljude kohtunikega asjadega. Jooks Lipsule ja nipet-näpet siin pidevalt tuli, aga teiselt poolt me neid vigu ei saanud, mis meilt anti," lisas Müürsepp. "Ma ei taha midagi öelda, sest me ei väärinudki võitu, aga siin olid tegurid, mis aitasid kaasa meie kaotusele."

Eesti meistriliiga plaanis sai Kalev kuuenda play-off koha, mis tähendaks, et poolfinaalis välditaks BC Kalev/Cramot. Kas võib selles mõttes positsiooniga rahule jääda? "Võib-olla. Kui me end ise kokku ei võta, pole vahet, kelle vastu mängime. Tundus juba, et oleme meeskonna moodi, aga väga kergelt võib asi laguneda."