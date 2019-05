DELFI VIDEO | Martin Müürsepp: arvan, et saame ühe võidu kätte!

"Arvan, et annab nendega mängida küll. Võib-olla mõne mehe minutid läksid liiga pikaks, aga pole parata, see on finaal. Tuleb pingutada maksimaalselt. Jäime lõpus hätta, vastased tulid kahekesi peale ja me lonkisime. Natuke halvad valikud olid lõpus," rääkis Müürsepp.

"Kindlasti on Kalev/Cramo ka füüsisega üle, panid mitu korda pealt. Olime rääkinud küll kõigest, aga nad tegid oma ikkagi ära. Loodan, õigemini arvan, et saame ühe võidu kätte!" lisas Kalev/TLÜ peatreener.

